Ancora Danilo: “A fine carriera torno a Bicas a pescare”

Il difensore della Juventus ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN ai quali ha raccontato la Juventus e il suo futuro dopo il campo

" La Capoeira è stata inventata dagli schiavi, che utilizzavano per difendersi nei momenti più difficili. L'ho fatta da bambino. Una mossa? Faccio il macaco. Calci all'aria? Li faccio in allenamento, quando mi incazzo un po'...".

CAPIRINHA - "Ho un amico, Dudù, il mio migliore amico. Gli ho fatto imparare come si fa, così me lo fa".

DETTO IN BRASILIANO -"Quando chiedevo di andare da qualche parte, mia madre diceva sempre no. "Tu non sei come tutti". Queste parole, ripensandoci, erano vere... quando ho iniziato a giocare a calcio, tante volte i miei amici volevano andare a fare serata, mi chiamavano e mi dicevano: andiamo tutti! E mi dicevo 'no, tu non sei tutti'. Aveva ragione mia madre, dovevo restare concentrato sulla mia carriera".