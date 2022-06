Juve, Danilo in Brasile fa visita ai ragazzi di Futuro Re2ondo

Il difensore bianconero è nella sua città natale Bicas nello stato di Minas Gerais in Brasile e ha fatto visita ai ragazzi del suo progetto.

Chiusa la stagione con la Juventus, Danilo si sta godendo le sue vacanze prima di tornare a Torino per il raduno. Il difensore bianconero è nella sua città natale, Bicas, nello stato di Minas Gerais in Brasile e ha fatto visita ai ragazzi del suo progetto “Futuro Re2ondo”, durante un evento che si è realizzato proprio nella sua ex scuola. L'ONG accoglie centinaia di bambini di quella regione con l’obiettivo di contribuire alla loro formazione personale e professionale, aiutandoli a realizzare i propri sogni. Queste le parole del terzino brasiliano: "Un momento non può definire la vostra vita. Sono molto felice di essere qui con voi ed è molto bello vedere questa sala piena. Questo progetto era un sogno e solo un’idea, oggi è un progetto reale che può regalare momenti di svago e di apprendimento. È molto emozionante per me essere qui con voi.

Ci possono essere momenti in cui siamo tristi, in cui pensiamo di non essere capaci, in cui vorremmo rinunciare a tutto, ma se vi arrendete prima di averci provato, non sarete orgogliosi di voi stessi. Ci possono essere momenti in cui si ha bisogno di aiuto, ed è per questo che esiste “Futuro Re2ondo”, gli insegnanti e tutti coloro che ne fanno parte, che sono qui per sostenervi. Il calcio mi ha insegnato molto e questo è ciò che cerco di trasmettere con questo progetto. Non rinunciate al vostro sogno o ai vostri obiettivi, ma imparate a prepararvi e a concentrarvi voi stessi. Dentro di voi c’è una forza che non potete nemmeno immaginare".

Il progetto di Danilo è iniziato nel 2015 e si occupa ad oggi di 140 bambini e adolescenti nelle attività del dopo scuola (gratuite) in ambito sportive, di supporto scolastico, cure dentali, accompagnamento pedagogico e psicosociale. Con l'avvento della pandemia, “Futuro Re2ondo” ha anche distribuito cibo alle famiglie. Quando il giocatore bianconero si trova in Brasile, è spesso impegnato a condividere con i ragazzi le proprie esperienze e a far loro visita il più possibile. Mai banale, in campo e fuori, come aveva confermato mister Allegriin una recente intervista a DAZN.