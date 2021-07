Danilo e Alex Sandro perdono la finale di Copa America

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato il report dei bianconeri nella finale di Copa America di ieri notte tra Brasile e Argentina disputata allo stadio Maracana. Il match è terminato 1-0 per l'albiceleste grazie ad uno splendido pallonetto di Di Maria dopo un grande assist di de Paul (ormai prossimo a firmare con l'Atletico Madrid). Primo trofeo con la sua Argentina anche per Lionel Messi che finalmente vince la Copa America e si candida fortemente per la vittoria del Pallone d'Oro di quest'anno, in cui staccherebbe Cristiano Ronaldo in maniera definitiva con ben sette Palloni, mentre il portoghese resterebbe fermo a cinque. Di seguito il report del sito web ufficiale della Juve: "Nella notte tra sabato e domenica, al Maracanã di Rio De Janeiro, si è giocata la prima delle due finali internazionali con impegnati i bianconeri: quella di Copa America tra il Brasile di Danilo e Alex Sandro e l'Argentina .

Serata amara per la Seleção, che non riesce ad alzare la Copa davanti al pubblico di casa. Decide la sfida infatti il pallonetto di Angel Di Maria al 28', con Danilo in campo dall'inizio e per tutta la gara, e Alex pronto invece dalla panchina. Per il Brasile, le occasioni più grandi capitano sui piedi di Richarlison, al quale viene anche annullato un gol per offside. Questa sera invece, il secondo appuntamento delle finali internazionali bianconere: al Wembley Stadium di Londra, gli Azzurri affrontano l'Inghilterra per cercare di conquistare la vittoria di Euro 2020. Il nostro in bocca al lupo va a Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi". Italia che dunque cercherà di portare a casa il secondo Europeo della sua storia. Italia che oggi non sarà protagonista solo nel calcio: ci sarà da divertirsi anche nella finale di Wimbledon in cui il tennista azzurro Matteo Berrettini affronterà Novak Djokovic.