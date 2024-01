Danilo: “La determinazione è la nostra forza. Andiamo avanti insieme!”

La Juventus continua a vincere e a tenere il passo dell'Inter capolista. La squadra di Allegri ha schiantato il Sassuolo, vincendo 3-0 la partita contro i neroverdi. A segno Vlahovic per due volte e Chiesa nel finale. I bianconeri adesso potranno superare momentaneamente i nerazzurri, impegnati in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La gara contro il Lecce di domenica sarà fondamentale in questo senso.