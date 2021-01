Danilo: “Delusi per la nostra prestazione. Non ci resta che lavorare e tornare a vincere a partire da mercoledì”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera a San Siro contro l’Inter per 2-0, in una partita che i bianconeri hanno perso su tutti i fronti. La squadra di Andrea Pirlo è entrata male in campo, svogliata, ed è stata surclassata in tutti i reparti dalla squadra nerazzurra, che ha portato a casa una vittoria importante ai fini della classifica. I bianconeri, dopo la sconfitta, sono finiti al quinto posto in classifica, con 7 punti di svantaggio da Inter e Milan prime, con i rossoneri che devono ancora giocare questa sera, e ad un punto dalla coppia formata da Napoli e Roma, terza e quarta in classifica. La Juventus ha ancora una partita da recuperare, quella contro il Napoli, ma il distacco dalle prime comincia ad essere importante.

Proprio contro il Napoli i bianconeri giocheranno mercoledì la finale della Supercoppa Italiana, partita nella quale saranno subito chiamati a riscattare la sconfitta di ieri sera, maturata dopo una partita giocata in maniera brutta da parte dei bianconeri. La Juventus è sembrata non scendere mai in campo, con le seconde palle mai vinte dai bianconeri, e con un centrocampo che è stato per tutta ala durata dell’incontro in balia di quello dell’Inter, che ha portato al gol le sue due mezz’ali. La delusione dei tifosi bianconeri per ieri sera si è unita a quella dei giocatori, che non hanno nemmeno postato sui loro canali social.