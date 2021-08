Danilo cambia numero di maglia: vestirà il 6 in onore di Scirea

Decisione del giocatore brasiliano

redazionejuvenews

La Juventus ha riniziato ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, che dopo la giornata di riposo concessa ieri a seguito dell'amichevole di Barcellona contro i blaugrana nel Trofeo Gamper, ha ritrovato oggi tutto il gruppo squadra. Madama sta preparando l'esordio in campionato contro l'Udinese, in programma domenica 22 agosto alla Dacia Arena, prima del quale gli uomini di Allegri sono attesi dall'amichevole dello Stadium contro l'Atalanta: per l'occasione l'impianto bianconero, che festeggia questa stagione i 10 anni, sarà aperto al pubblico al 50% della sua capienza, e ciò avverrà per tutte le partite casalinghe bianconere, fino a diverse disposizioni da parte del governo.

La squadra è quindi pronta a riabbracciare i suoi tifosi, dopo che un assaggio c'era stato lo scorso anno in finale di Coppa Italia, quando al Mapei Stadium qualche migliaio di supoorters avevano accompagnato Madama alla vittoria della Coppa Italia. Giocatori e tifosi non vedono l'ora di rincontrarsi, con alcuni dei calciatori bianconeri che hanno deciso di cambiare numero di maglia per la nuova stagione: il calciatore brasiliano Danilo, dal suo numero 13, è passato a vestire la maglia numero 6, e dietro a questa scelta di sarebbero due motivi. Il primo legato al ruolo che si sente cucito addosso in questo momento, il secondo al passato del numero: Danilo infatti non si sente più solo un terzino, con la sua duttilità che ha dimostrato che può ricoprire più ruoli in campo, e inoltre ha voluto scegliere il 6 per omaggiare Gaetano Scirea, simbolo del club al quale si è legato in questi anni a Torino.

“2 anni in bianconero! Forza Juve, andiamo avanti insieme”, ha scritto il difensore sul suo profilo Instagram, postando una foto della sua presentazione all'arrivo in bianconero. Il giocatore ha voluto così festeggiare la sua permanenza in bianconero, dopo che durante il mercato alcune squadre si erano avvicinate a lui: la Juventus e il giocatore hanno rifiutato tutte le offerte pervenute, concordando sull'importanza che ormai il giocatore riveste in squadra e sopratutto all'interno dello spogliatoio.