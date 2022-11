Danilo si infortuna: “Affronterò la situazione a testa alta, farò di tutto”

"È molto importante avere molta calma e tranquillità, valuteremo quotidianamente la situazione. Possiamo già affermare che non avremo a disposizione entrambi i giocatori per la nostra prossima partita, ma rimangono in cura con l’obiettivo di recuperarli in tempo durante la competizione".

Questo il comunicato del Brasile, con Danilo che ha rotto il silenzio attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "Come dico sempre, ci sono due modi per affrontare le cose: "Piangere e rimpiangere, oppure affrontare la situazione a testa alta e uscirne rafforzati". Sono passati 31 anni da quando ho scelto la seconda opzione, ed ha sempre funzionato. Se necessario, ci saranno 25 ore di cure per recuperare in tempo per giocare anche solo un minuto. Nel frattempo, le mie energie saranno con i miei compagni di squadra in ogni momento della partita. Grazie per tutti i messaggi".