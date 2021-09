Danilo ancora critico: “Consapevoli di dover dare di più, non sono soddisfatto”

Post social del difensore della Juventus

La Juventus ha trovato ieri pomeriggio la prima vittoria del campionato, imponendosi per 2-3 sul campo dello Spezia, in una partita sofferta e vinta con i denti e con carattere: al vantaggio firmato da Kean nel primo tempo, lo Spezia ha risposto con un uno due a cavallo dei due tempi che hanno portato il risultato sul 2-1. Dopo un forcing durato tutta la ripresa i bianconeri hanno acciuffato con Federico Chiesa il pareggio, per poi trovare nel finale il gol vittoria di De Ligt. Una vittoria sofferta appunto, ma anche cercata e voluta fortemente da tutta la squadra: emblematico che a segnare siano stati tre dei giocatori rimasti fuori nella partita contro il Milan, e che dopo lo sfogo in conferenza di Massimiliano Allegri hanno risposto presenti.

Una prova di carattere quindi, che ora dovrà avere seguito nelle prossime partite: domenica a pranzo è di nuovo tempo di campionato, con la Sampdoria che arriverà allo Stadium dove la Juventus cercherà la prima vittoria casalinga della stagione. Dopo la sfida con i blucerchiati a Torino arriverà il Chelsea, per la seconda partita del girone di Champions League. Ieri sera la squadra ha mostrato sofferenza e carattere, attributi che sono mancati nelle prime partite attirando sulla squadra feroci critiche. Sia dall'interno che dall'esterno sono arrivati interrogativi sulla squadra, a cui ieri parzialmente i bianconeri hanno risposto: c'è comunque molto da lavorare ancora, come ricordato da Allegri al termine del match, e come confermato dal difensore brasiliano Danilo, che attraverso i suoi profili social non ha lesinato critiche alla sua prestazione e alla squadra.

"Prendiamo questi 3 punti con la giusta rabbia, ma siamo consapevoli di poter dare di più. Io per primo, non sono soddisfatto della mia prestazione.Possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia! Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione! Forza Juve!"