Danilo: “Alex Sandro come un fratello. Alla Juve abbiamo imparato tanto”

Il Brasile si prepara a arrivare al Mondiale in Qatar come una delle favorite, forte di un attacco stellare ricco di giocatori di livello. Dal ritiro con la nazionale verdeoro, il difensore della Juve Danilo è intervenuto in conferenza stampa: "Accettiamo la responsabilità di essere favoriti, ma esistono anche altre squadre fortissime, come la Francia e l’Argentina, due selezioni che andranno avanti nella Coppa. Noi giocheremo per realizzare il sogno che avevamo da bambini, alzare la Coppa per festeggiare con gli amici e le famiglie". Perchè il Brasile ha scelto di allenarsi alla Continassa? "Resteremo qui a Torino soltanto cinque giorni. Lo Juve Center è una struttura eccellente, la migliore possibile. Io poi gioco nella Juve… Lo vedo come un passaggio importante".