Danilo: “Abbiamo trovato solidità in difesa ma possiamo migliorare ancora molto”

Il laterale brasiliano ha parlato del big match di San Siro.

redazionejuvenews

Nella serata di ieri la Juventus ha ottenuto un punto prezioso in quel di San Siro, dopo una gara che si era messa totalmente in salita per i bianconeri. Ci ha pensato il subentrato Paulo Dybala a cambiare le sorti del match, autore di una prestazione che ha riportato alla mente dei tifosi juventini le migliori performance dell'attaccante argentino. Ad analizzare quanto accaduto in campo è stato il terzino brasiliano Danilo che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SULLA DIFESA - "Secondo me è vero, ma lo abbiamo dimostrato già in queste ultime partite che questa sicurezza c'è, che il lavoro c'è, l'intensità e la voglia di difendere anche, quindi oggi c'è stata solo una partita in più nella quale abbiamo lavorato bene difensivamente".

SULLA SQUADRA - "In confronto alle prime partite sicuramente, però quello che abbiamo in testa è sempre migliorare, perchè le grandi squadre non smettono mai di migliorare, di imparare, è questo che dobbiamo fare, siamo contenti per il momento che stiamo attraversando, però sicuramente abbiamo tanto da migliorare e puntiamo su questo".