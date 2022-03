Juve, Danilo raggiunge quota 100. Ora si pensa al rinnovo

Il terzino brasiliano nella partita contro la Sampdoria è arrivato a cento presenze in bianconero. E adesso si parlerà anche del suo futuro.

Nella partita di oggi a Marassi contro la Sampdoria, Danilo ha raggiunto un traguardo importante. L'ex Manchester City infatti è arrivato a quota 100 presenze con la maglia della Juventus. Il calciatore brasiliano è ormai in pianta stabile un titolare della squadra. Nella prima parte di questa stagione ha dovuto saltare diverse partite per infortuni muscolari, ma, da quando è tornato, Massimiliano Allegri non ha più rinunciato a lui. Nel suo ruolo di terzino destro, sulla fascia opposta o da centrale adattato: sempre disponibile, solido e affidabile. Il difensore bianconero è arrivato a Torino nel pieno della sua maturità calcistica. Come lui stesso ha ammesso nelle ultime interviste, alla Juve ha trovato le condizioni ideali per esprimersi al meglio.