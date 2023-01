Dani Alves arrestato! L’ex Juve accusato di violenza sessuale

Dalla Spagna arriva una notizia clamorosa: Dani Alves è stato arrestato . L'ex terzino della Juventus , che ora veste la maglia dell' UNAM Pumas , è stato fermato a Barcellona con l'accusa di violenza sessuale . A riportarlo è il Mundo Deportivo. A suo carico il 2 gennaio è stata presentata una denuncia per una presunta violenza su una ragazza al nightclub Sutton , nel capoluogo catalano, lo scorso 30 dicembre .

Il brasiliano si è consegnato questa mattina ai Mossos d'Esquadra , la polizia regionale della Catalogna. Dopo aver rilasciato una dichiarazione poi Dani Alves ha lasciato il commissariato a bordo di un'auto della polizia pochi minuti dopo le 10 del mattino. Da lì è stato portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona per presentarsi in tribunale .

Secondo la denuncia, la ragazza in questione si trovava nel locale con alcuni amici. Il giocatore, dopo essersi avvicinato, avrebbe toccato la ragazza sotto la biancheria intima, senza il suo consenso. La ragazza, accompagnata dagli amici, ha denunciato l'accaduto al personale di sicurezza della discoteca, che ha attivato il relativo protocollo e ha dato comunicazione alla polizia regionale. L'entourage del calciatore ha smentito i fatti al quotidiano Abc. Hanno sì confermato che Dani Alves quella sera si trovava nel locale, ma "per poco tempo" e puntualizzando che "non è successo niente".