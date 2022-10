Damscelli: “La Juve avrebbe bisogno di un direttore tecnico come Capello”

Sulla possibilità di inserire nello staff un direttore tecnico, figura che manca ai bianconeri dopo l'addio di Beppe Marotta , passato all'Inter oramai più di quattro anni fa: "Se proprio dovessi indicare un cognome direi che la Juventus non abbisogni di un allenatore ma di un capo, di un direttore tecnico , in breve di una figura di assoluta perizia e carisma e personalità, che sappia imporsi su uno spogliatoio di privilegiati, fake players, sfiduciati e male allenati".

Sull'ipotetico ritorno di Capello: "L'identikit porta a un solo uomo, Fabio Capello che però ha un peccato originale, faceva parte della Juventus cancellata, negli uomini e nella storia, non soltanto dal tribunale di calciopoli ma dagli stessi famigliari bianconeri. Non avverrà, perché in fondo, riascoltando le parole del presidente, non è successo nulla".