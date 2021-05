D’Amico: “Donnarumma? Potrebbe firmare per un’altra grande squadra italiana”

L'operatore di mercato ha parlato

TORINO - L'operatore di mercato, Andrea D'Amico, ha parlato ai microfoni di TMW circa vari temi di attualità. Di seguito riportiamo le sue parole: "Donnarumma? Non parlo mai di giocatori degli altri agenti. Però il fatto che siano arrivati così lunghi e che sia a scadenza a giugno mi lascia pensare potrebbe firmare per un’altra grande squadra italiana. Coppa Italia senza Serie C? Un atteggiamento razionale. Mettere insieme livelli diversi può rappresentare delle suggestioni, ma un evento per essere televisivo deve essere di alto livello. Questo ha fatto propendere i club più importanti per creare la Superlega: l’errore può essere stato quello di non comunicare i contenuti del progetto in maniera aperte e congiunta con una conferenza stampa. La UEFA si è vista sottrarre un business importante e così ha avuto modo di comunicare i suoi contenuti in base a degli interessi da proteggere. Mentre i club della Superlega non li hanno spiegati. È sembrato un attentato al calcio, ma era solo un interesse economico: nel medio periodo sarà un progetto inevitabile. Guardate l’NBA: stadi pieni e diritti tv venduti in tutto il mondo.