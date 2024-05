Damiani: “Thiago Motta alla Juventus? E’ perfetto per una big”

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Thiago Motta. Ecco le sue parole a Sportitalia: "Se la Juventus decidesse davvero di cambiare allenatore, Thiago Motta potrebbe essere la scelta giusta da cui ripartire? Lo conosco bene e lo ammiro da quando era a Parigi. È un ragazzo con una forte moralità e intelligenza, sa far giocare le squadre in modo brillante ed è molto professionale. Sarebbe adatto a qualsiasi squadra, anche al Bologna, che ha grandi ambizioni. Thuram? Futuro? Questo non lo so, bisognerebbe chiedere a Lilian od al suo procuratore. E’ un ragazzo molto forte, alto, in gamba. Un po’ magretto, ma ha classe, fa gol. Se dovessi scommettere non credo, sarà più facile vederlo in Inghilterra, poi gioca in una squadra come il Nizza che ha grande ambizione, quindi diventa difficile".