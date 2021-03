Damiani: “Ronaldo non basta, ma proverà a vincere la Champions con la Juve”

L'operatore di mercato è certo che Ronaldo non lascerà la Juventus a giugno

redazionejuvenews

L'operatore di mercato Oscar Damiani è intervenuto e ha parlato del campionato di Serie A e della situazione poco felice della Juventus. “L'Inter è favorita dalla classifica e dalla squadra che è in buona condizione, ha gli attaccanti decisivi. Salvo imprevisti vincerà lo Scudetto. Il Milan ha fatto una grande stagione. E se dovesse arrivare tra i primi tre avrà fatto comunque grandi cose”, ha detto. Poi ha rivelato: “Il calcio senza pubblico non è spettacolo. Anche se in forma ridotta si, sarebbe opportuno avere i tifosi allo stadio”, queste parole arrivano in prossimità dell'Europea di calcio a giugno, dove si sta lavorando per portare il pubblico sugli spalti e far vivere una competizione semi-normale.

Poi Damiani, ovviamente, ha parlato della situazione in casa Juventus e delle difficoltà che sta affrontando per portare a casa il risultato: “Dopo tante vittorie può capitare un anno senza vincere. Ha messo dentro dei giovani, facendo dei cambi radicali. Le colonne cominciano a perdere qualche colpo”. E su Cristiano Ronaldo: “I gol li fa. Ma non bastano per vincere, ci vuole la squadra. Tuttavia non mi aspetto l'addio di Ronaldo a giugno. Con la situazione che c'è vedo difficile che ci sia un’altra società disposta ad acquistarlo. Proverà a vincere la Champions con la Juve”. L'obiettivo comune del cinque volte pallone d'oro e dei bianconeri è stata sempre la competizione più importante d'Europa. Proprio questo obiettivo potrebbe essere da impulso nel continuare il matrimonio tra CR7 e la Juventus.

Per quanto riguarda il calciomercato, dove la Juventus è sempre in prima pagina per le novità, Damiani ha rivelato: “Non credo che ci saranno cose vivaci. Sarà importante tenere i propri giocatori. Quest’anno non ci saranno grandi cambiamenti. La strada migliore è quella del Milan, che ha puntato sui giovani”. Da due anni anche la Juventus sta cercando di svecchiare la sua rosa, puntando tutto sui giovani delle primavera e dell'Under 23, oppure giocatori di ottime qualità nei campionati esteri.