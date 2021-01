Damascelli: “Pirlo ha commesso errori incredibili, un allenatore dovrebbe valorizzare il suo patrimonio tecnico”

TORINO – Tony Damascelli, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva ripercorrendo gli errori commessi dai bianconeri e dal tecnico Andrea Pirlo nello scorso match di Serie A, Inter-Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole sulla sconfitta della Vecchia Signora a San Siro che potrebbe aver compromesso la corsa del club del patron Agnelli verso la vittoria del decimo scudetto consecutivo: “Le scelte di Pirlo durante il matc? Si deve fare gruppo e squadra nello spirito e nell’assunzione di responsabilità. Gli errori sono incredibili, anche quelli commessi da Pirlo: nelle scelte iniziali e nei cambi. L’Inter era decisamente più forte: forse Kulusevski e McKennie non gli piacciono… Un allenatore dovrebbe valorizzare il suo patrimonio tecnico. L’Inter ha giocato come se rubasse le caramelle a un bambino. Non sono per la ghigliottina però qualcuno deve capire che la scelta di Pirlo senza supporto di profili importanti è pesante. La scelta non è della dirigenza ma di Agnelli”.

Poi ancora: "La stagione della Juventus? Per la prima volta non ci sono state polemiche arbitrali o contro il gioco duro. La Juve non era la Juve. Ma ha fatto male anche con il Genoa e con la Fiorentina. Nonostante le lezioni del campo, lo staff dell'allenatore non ha capito quale può essere il cambiamento doveroso da fare. Non accetto il fatto che Pirlo sia un esordiente assoluto: Trapattoni quando ha cominciato aveva un consulente come Boniperti… Quando si prendono delle decisioni si può sbagliare, ma a Pirlo mancano altri due occhi. Serve qualcuno che faccia punto e a capo all'interno dello spogliatoio". Domani la Juventus dovrà cercare dunque di "mettere una pezza" a questa stagione cercando di portare a casa il primo trofeo stagionale e della carriera di Andrea Pirlo da allenatore nella Supercoppa italiana contro il Napoli.