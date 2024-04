Damascelli: “Molti non hanno capito che fina ha fatto la Juventus”

Sulle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha parlato dell'attuale Juventus. Ecco le sue parole: "Non c’è soltanto il campionato, la coppa Italia martedì a Roma darà analoghe sentenze, la Lazio deve rimontare gol (2) e affetto del suo pubblico, la prima missione non è impossibile, la seconda è improbabile. La grigia Juventus non può sbagliare, il suo allenatore ha dichiarato che la squadra non ha capacità di intendere (non hanno capito la partita), non male per un ambiente che, in verità, non ha ancora capito che fine abbiano fatto la Juve, i suoi dirigenti, i suoi calciatori e il suo allenatore".