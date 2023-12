Damascelli: “La Juventus dovrebbe dare più spazio a Iling-Junior e Yildiz”

Dagli studi di Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato delle scelte tecniche di mister Allegri per la sua Juventus. Secondo il giornalista, bisognerebbe insistere nella valorizzazione di Dusan Vlahovic, ma anche in quella di Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz. Ecco le sue parole: "Vlahovic sta giocando sempre sui nervi, non è mai sereno come dovrebbe essere. La colpa è di chi lo ha preso a quelle cifre. Chi ha pensato di poter continuare a fare una gestione scriteriata e tutti questi sono fuori dall'organico juventino. Vlahovic secondo me è un giocatore di grande livello, ha 23 anni e non può essersi bruciato. Purtroppo in questo momento la Juventus continua a ingolfarsi nel non gioco. Io spero che la gara contro il Genoa sia servita ulteriormente ad Allegri a cambiare decisamente alcuni giocatori. Miretti e Kostic giocano male e inutilmente. E' opportuno fare giocare quei ragazzi che sono entrati alla fine come Iling, Yildiz e Huijsen in difesa".