Damascelli: “La Juve non è umile ma umiliata. Manca la grinta allegriana”

Dagli studi di Rai Sport, Tony Damascelli ha commentato la prestazione offerta dalla Juventus nella sconfitta contro l' Inter in Serie A. Ecco le sue parole: “La Juventus è uscita dal campo con un paio di ammoniti, ma roba piccola. Non ho visto quella cattiveria tipica della squadra di Allegri . È una squadra malinconica, perché ieri sera e anche l’ Empoli quando ha trovato il gol Baldanzi ".

Damascelli ha proseguito: "È una squadra che si spegne dentro se stessa. Si umilia, non gioca con umiltà che è una cosa diversa, si umilia pur avendo delle potenzialità e ribadisco certi cambi sono la dimostrazione di una ricerca affannosa e non lucida di qualcosa che comunque non hai”.