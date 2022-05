Damascelli: “La Juventus non vuole parlare del passato ma ci ricasca”

Tony Damscelli, firma de Il Giornale, ha detto la sua sugli ultimi movimenti della Juventus sul campo e sul mercato.

Su Pogba: "La Juventus non vuole parlare del passato ma poi ci ricasca perché non può farne a meno. Cambia logo, cambia la divisa, su quella nuova il nero è pallido optical al grido di vieni avanti creativo, cambia uomini, allenatori, dirigenti ma poi va a ricercare Paul Pogba che appartiene a una belle époque, difficile da riproporre perché il francese è un bon vivant, ha accumulato ricchezze e oziato a Manchester. Il ritorno a quel passato entra in conflitto con la rinuncia, per ragioni contabili e tecniche, all'altro Paulo, cioè Dybala che, da quando ha saputo di dover traslocare, si è messo a giocare di fino, come non gli capitava da anni. La Juventus del fischiato presidente Agnelli tenta di ritrovare l'identità smarrita ma con idee un po' confuse, parole spesso imperfette, la staffetta Nedved-Arrivabene, nelle interviste, è un'idea che finisce per creare equivoci, sollevando il quesito: chi fa chi? E chi che cosa?".