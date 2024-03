Damascelli: “Juventus prova modesta. Allegri nervoso e a fine corsa”

Nel suo editoriale su Il Giornale, Tony Damascelli ha parlato dell'ultima prestazione della Juventus contro il Genoa. Ecco un estratto delle sue parole: "Non è necessario far volare i droni per capire come stia la Juventus. Basta osservare le modestissime prove della squadra e lo stato nervoso del suo allenatore. Dopo il pareggio contro il Genoa, ha reagito, in modo scorbutico, ai giornalisti che, secondo la sua cultura «devono soltanto fare domande, non devono capire, non capiscono»".