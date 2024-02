Damascelli: “La Juventus contro l’Inter è stata malinconica”

Tony Damascelli , giornalista, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a Radio Radio sui bianconeri: "Non ho visto nella squadra di Allegri la cattiveria che ci ha messo fino ad oggi in campionato, lo testimonia il fatto che è arrivata a fine partita con due ammoniti.

Dopo aver subito il gol, domenica sera come contro i toscani, la Juve si è rinchiusa in sè stessa, umiliandosi non inteso come giocando con umiltà, ma nel vero senso del termine, perchè si è svilita e non ha puntato sulle proprie potenzialità".