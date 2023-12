Damascelli: “La Juventus ha reagito dopo il pari di Genova”

Tony Damascelli , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole su Il Giornale: "Feste tranquille per Inzaghi e Allegri. L’Inter ha fatto quello che doveva e voleva, il Lecce ha resistito il tempo di una visita a Milano, trascorsa con dignità.

Il vantaggio della capolista sulla Juventus resta confermato ma la squadra bianconera ha reagito a se stessa, la vittoria di Frosinone, dopo la delusione di Genova, ha valore doppio per il gol di Yildiz, finalmente titolare subito in gloria e per la firma di Vlahovic, punito con la panchina e poi pronto a smentire Allegri con il gol da tre punti.