Damascelli: “I risultati della Juventus sono merito di Allegri e Giuntoli”

Ospite a Rai Sport, Tony Damascelli ha parlato della stagione disputata sino a questo momento dalla Juventus. Ecco le sue parole: "Non sono d'accordo con chi dice che avrebbe potuto vincere il Napoli. Nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta, puoi tenere la palla ma bisogna tirare in porta. Secondo me il Napoli non meritava di vincere. A parte il muro juventino che era prevedibile. Altrimenti non si spiegano i numeri della Juventus che ha preso pochissimi gol, le soluzioni da gol sono mancate. Il lavoro che sta svolgendo Allegri quest'anno è da vero gestore e allenatore della squadra".