Damascelli duro su Bonucci: “Ridicolo. La Juve gli ha dato tante chance”

Tony Damascelli , intervenuto su Tmw Radio, ha espresso la sua opinione sulla vicenda che coinvolge Leonardo Bonucci e la Juventus . Ecco le sue parole: " Bonucci si sta dimostrando un caso umano, ridicolo. La Juventus gli ha dato la possibilità per 13 anni di confermarsi, di crescere, di diventare capitano. Gli ha dato anche la possibilità di “cambiare aria” citandolo testualmente, andando al Milan e diventandone capitano come richiesto da lui per iscritto".

Inoltre, il giornalista ha aggiunto: "Dovrebbe ripensare alla sua carriera a Torino e alle opportunità che gli sono state date, soprattutto dovrebbe pensare anche a situazioni analoghe alla sua che sono state trattate allo stesso modo e al fatto che non è attualmente disoccupato. Giocherà non gratuitamente in una società importante, in un campionato importante e disputerà la Champions League".