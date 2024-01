Dalmat: “La Juventus non molla, ma l’Inter rimane nettamente favorita”

Intervistato per News.Superscommesse.it, Sthephane Dalmat ha parlato della lotta scudetto che coinvolge Inter e Juventus. I bianconeri starebbero crescendo in intensità e gioco, ma i nerazzurri appaiono una corazzata senza particolari difetti. Per l'ex calciatore, non ci dovrebbero essere ribaltoni in classifica. Ecco le sue parole: