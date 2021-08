Dall’Inghilterra: ultimo anno allo United, poi Pogba via a zero

L'indiscrezione della stampa oltremanica

La Juventus ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione alla Continassa, dove Massimiliano Allegri sta allenando la squadra, che da lunedì scorso è tornata al completo, dopo il rientro dei Sudamericani e degli italiani Campioni d'Europa. Dopo una prima parte di preparazione a ranghi ridotti e con molti primavera, il tecnico bianconero sta lavorando con la squadra al completo per preparare l'esordio in campionato in programma tra 11 giorni contro l'Udinese, alla Dacia Arena.

Con il rientro di tutti i giocatori , la squadra è ormai completa, anche se il tecnico toscano aspetta i rinforzi promessi dal mercato. Dopo l'acquisto di Kaio Jorge, il prossimo colpo bianconero dovrebbe essere Manuel Locatelli, per il quale le trattative con il Sassuolo sono entrate nella fase finale: venerdì ci sarà il quarto, e forse decisivo, incontro per il giocatore, con la dirigenza bianconera che si incontrerà con quella neroverde per formalizzare l'ultima offerta per il cartellino del centrocampista, che dovrebbe partire alla volta di Torino, come da suo desiderio espresso più volte al Sassuolo.

Allegri attende quindi il suo nuovo centrocampista, con la speranza che il mercato regali ancora qualche colpo: settimana prossima dovrebbe arrivare anche l'accordo per il prolungamento di Paulo Dybala, che il tecnico ha già messo al centro del suo progetto tecnico. Poi potrebbe arrivare un altro centrocampista, che sicuramente non sarà Paul Pogba: il sogno del ritorno in bianconero, per questa stagione, dovrà essere accantonato dai tifosi della Juventus, in quanto il francese avrebbe deciso del suo futuro. Stando a quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail infatti, Pogba non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022 con i Red Devils ed avrebbe deciso di restare allo United per rispettare l'ultimo anno di contratto e andare via poi a zero la prossima estate quando potrà scegliere da solo la sua nuova squadra