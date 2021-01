Dall’Inghilterra sicuri: lo United torna su un giocatore della Juve

TORINO – Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer non se la sta passando molto bene ultimamente. Nonostante le cose in campionato stiano andando meglio del previsto, dato che attualmente si trova al primo posto a pari merito con il Liverpool ma con una partita in meno, la società non è pienamente soddisfatta. Infatti, nell’ultima partita giocata ieri, i Red Devils hanno perso il derby contro i rivali del Manchester City per 2-0. Il match, però, non era solo una stracittadina, ma anche la semifinale della FA Cup, probabilmente il trofeo più importante d’Inghilterra. Per questo, all’interno del club sono usciti fuori alcuni malumori e alcune problematiche, anche nella rosa.

Con la squalifica di Edinson Cavani, infatti, è stato chiamato a sostituirlo il centravanti francese Anthony Martial. L’attaccante, classe 1995, è nelle fila dello United dal 2015 e, fino ad ora, ha totalizzato 240 presenze e 76 gol. Tuttavia, secondo quanto riportato dal blog britannico talkSPORT, il giocatore non è considerato la risposta giusta per la squadra di Solskjaer, specialmente in situazioni di emergenza come quella che si sta vivendo adesso. Per questo motivo, i Red Devils sarebbero pronti a muoversi sul mercato alla ricerca di un sostituto. Dall’Inghilterra, poi, sono sicuri: il Manchester sarebbe tornato su un giocatore della Juventus.

Stiamo parlando di Paulo Dybala, che era finito nel mirino del club inglese già diverse settimane fa. A riportare la notizia è sempre talkSPORT, secondo cui lo United avrebbe rilanciato il proprio interesse per l’attaccante argentino, autore di un’ottima prestazione ieri sera contro il Milan. Al momento non risulta nessun contatto tra la squadra di Premier League e la Juve, che tra l’altro valuta molto l’argentino. Nelle prossime settimane si attendono delle novità, per quella che potrebbe essere un’incredibile operazione di calciomercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<