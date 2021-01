Dall’Inghilterra pronta un’offerta per un giocatore della Juve

TORINO – Questa sera la Juventus inaugura il 2021 calcistico sul campo dell’Allianz Stadium, dove alle 20:45 affronterà una sfida molto importante. La squadra allenata da Andrea Pirlo se la vedrà con l’Udinese di Luca Gotti, nella gara valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Un match fondamentale per la stagione della Juve, che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta subita nell’ultima partita contro la Fiorentina. Inoltre, i bianconeri vorranno rimettersi in carreggiata e puntare a rincorrere le due milanesi in testa alla classifica, per tentare di vincere il decimo Scudetto consecutivo.

La Vecchia Signora, dunque, cercherà di farsi valere sul campo, ma proverà anche a fare qualcosa di importante sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa. La dirigenza bianconera, infatti, è al lavoro da diverse settimane per studiare la strategia da utilizzare e per mettere a segno dei colpi importanti. Fabio Paratici e i suoi collaboratori stanno valutando molti profili e stanno mettendo a punto un piano per nuovi acquisti di valore: tuttavia, la società si sta muovendo anche per alcune operazioni in uscita, così da avere più spazio e più disponibilità economica. Alcuni giocatori sono da tempo sulla lista dei partenti e dall’Inghilterra fanno sapere che sarebbe pronta un’offerta per un giocatore della Juve.

Stiamo parlando di Sami Khedira, al passo d’addio con i bianconeri da quest’estate, quando ha rifiutato la rescissione di contratto proposta dalla società. Il centrocampista tedesco ha passato questi ultimi mesi senza essere mai convocato ed essendo, praticamente, separato in casa. Per questo, ha cominciato a guardarsi intorno, pronto a trasferirsi in un altro club. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sunday Express, l’Everton sarebbe pronto ad offrire al giocatore un contratto di 18 mesi, con opzione per un’altra stagione. I Toffees sono da tempo sulle sue tracce e potrebbero sfruttare il loro allenatore Carlo Ancelotti per la buona riuscita dell’affare. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<