Dall’Inghilterra, Pogba rifiuta il rinnovo: la Juve osserva la situazione

Il centrocampista francese sembra essere piu vicino a far ritorno sotto la Mole

Nel frattempo però, negli uffici della Continassa continua l'estenua caccia agli obiettivi di mercato, con la speranza di riuscire a rinfornzare la rosa gestita da Max Allegri gia nella sessione di gennaio. Inutile dire che il reparto che sembra avere bisogno di maggiori ritocchi è l'attacco, con soli 28 gol realizzati dall'inizio della stagione fino a questo momento. Ma qui c'è da fare il punto della situazione, perche al momento la Juve non sembra essere intenzionata a lasciar partire Morata per rimpiazzarlo con Mauro Icardi e vorrebbe giocarsi la carta Vlhaovic a giugno 2023. Ecco perche sembra essere in stand by anche la pista che porta a Gianluca Scamacca, per il quale il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, un pò troppi per le casse della Vecchia Signora in questo momento.

Ma in queste ore, un altro nome che non è mai stato dimenticato soprattutto dai tifosi juventini sta ritornando prepotentemente in auge. Stiamo parlando del centrocampista francese Paul Pogba, sempre piu lontano dal Manchester e che, a giugno potrebbe trovare una sistemazione a costo zero. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Mirror infatti, il Campione del Mondo in carica avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a rinnovare, dando vita cosi ad una vera e propria asta di mercato. Sulle sue tracce ci sarebbero Psg, RealMadrid e Juve, con i bianconeri che avrebbero una corsia preferenziale proprio per il trascorso del 'Polpo' sotto la Mole.