Dall’Inghilterra: Pogba non rinnova, c’è la Juve

Il calciatore francese in scadenza di contratto a fine anno non rinnoverà il suo contratto con i Red Devils

redazionejuvenews

La Juventus è caduta ancora una volta ieri sera, con il Sassuolo che si è imposto a Torino all'Allianz Stadium per 1-2, ponendo di fatto la squadra di Allegri fuori dalla lotta Scudetto. Quella di ieri sera è stata la prima vittoria in assoluto dei neroverdi contro la squadra bianconera, in una serata che i tifosi emiliani ricorderanno per molto tempo. Una partita giocata molto male dalla Juventus, alla quale non è bastata la classe e la luce portata da Paulo Dybala, che ha predicato per tutti e 90 i minuti in un deserto di compagni, non in grado di accompagnarlo come meglio dovevano.

Una sconfitta che pesa, che pone fine alla striscia positiva dei bianconeri, e li allontana ancora una volta in classifica dalla prima, che ora è il Milan e dista 13 punti, in attesa del Napoli in campo oggi. Una situazione difficile quella che sta passando la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo un inizio d'anno stentato sembrava avesse ritrovato la strada giusta: la sconfitta di ieri invece ha messo in luce le lacune della rosa bianconera, e i problemi che la attanagliano da inizio anno, ai quali si dovrà trovare una soluzione sul mercato.

Il primo reparto da sistemare è ovviamente il centrocampo, e l'obiettivo dei bianconeri per la prossima estate sarebbe quello di riportare a Torino un ex giocatore. PaulPogba, ex giocatore della Juventus oggi al Manchester Untied, non rinnoverà il contratto con i Red Devils a fine anno e lascerà Manchester a parametro zero. Stando a quanto riporta ESPN infatti, i Red Devils si sarebbero rassegnati a perdere il centrocampista francese, sul quale ci sono tre squadre, tra le quali probabilmente sceglierà lui la prossima squadra: oltre alla Juventus, per cui l'amore del numero 6 è rimasto inalterato, su di lui ci sono anche Real Madrid e PSG, pronte a dare battaglia ai bianconeri. Detto questo però, attenzione. Juve a picco, è tutto da rifare: rivoluzione in arrivo, ecco cosa può succedere ora! <<<