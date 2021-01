Dall’Inghilterra: l’Arsenal mette nel mirino un obiettivo della Juve

TORINO- Grazie ai gol messi a segno da Danilo, Ramsey e dal solito Cristiano Ronaldo, la Juventus nella serata di ieri ha avuto la meglio sul Sassuolo, a cui non è bastato il gol di Defrel del momentaneo 1-1, centrando il suo terzo successo consecutivo su tre partite giocate nel 2021. Il nuovo è quindi iniziato nel modo migliore per il club bianconero, tornato subito al lavoro quest’oggi alla Continassa per preparare la sfida di mercoledì al Genoa, che segnerà il debutto nell’edizione stagionale della Coppa Italia, trofeo sfuggito in finale al cospetto del Napoli nella passata annata. La società, intanto, continua a lavorare sul mercato in cerca di possibili occasioni per rinforzare una rosa già abbastanza completa, come dichiarato nel pre-partita ieri da Fabio Paratici. Il club valuta l’arrivo di una punta che, in caso di bisogno, permetta di rifiatare ad Alvaro Morata, apparso stanco nelle ultime uscite stagionali. I nomi valutati sono diversi e, ogni giorno, alla lista se ne aggiungono di nuovi.

L'ultima suggestione viene riportata dal quotidiano britannico The Athletic. Viste le difficoltà ad arrivare ad obiettivi di primo piano (Milik e Giroud, che non dovrebbero lasciare Napoli e Chelsea), la Juventus starebbe valutando il profilo di Nicolas Gonzalez, centravanti argentino in forza allo Stoccarda dove, fin qui, ha messo a segno cinque reti in dieci partite giocate. Sul ragazzo, che ha un ingaggio relativamente basso (1,5 milioni di euro), ci sarebbe però la concorrenza dell'Arsenal, pronto a dare battaglia sul mercato ai campioni d'Italia. Possibile, che nella trattativa, per battere la concorrenza dei londinesi, venga inserito il cartellino di Sami Khedira, ormai fuori dal progetto tecnico di Pirlo.