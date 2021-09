Dall’Inghilterra: la Regina Elisabetta ha chiesto la maglia autografata di CR7

Il porotoghese è finito al centro di un particolare episodio

redazionejuvenews

Dopo la chiusura del mercato ora ci sarà il tempo per la sosta delle Nazionali, dopodiché inizierà la stagione vera e propria, con la Juventus che si trova costretta ad inseguire dopo i due clamorosi passi falsi nelle uscite contro Udinese ed Empoli. Bisognerà trovare l'immediato riscatto gia nella delicata trasferta di Napoli, sopratutto per raffreddare gli animi bollenti dei tifosi bianconeri, delusi anche da come si è conclusa la campagna acquisti.

In molti infatti, non hanno ancora gradito la cessione di Cristiano Ronaldo, nonostante le dichiarazioni rilasciate dal portoghese nella giornata di ieri che, hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco. CR7 ha infatti rivelato come quella di tornare al Manchester fosse la scelta piu saggia presa nell'arco della sua intera carriera.

Ma nonostante i forti dibattiti che si registrano attorno all'ambiente Juve, il 5 volte Pallone d'Oro ha trovato il modo di far parlare di se ancor prima di iniziare il suo ciclo 2.0 con la maglia dei Red Devils. Stando a quanto riportato dal Daily Express infatti, la Regina Elisabetta avrebbe chiesto al Manchester la prima maglietta di Ronaldo autografata. Ma la particolarità maggiore sta nel fatto che in tutta la sua vita la Regina non avrebbe mai chiesto alcun autografo o cimelio a nessun personaggio illustre, rendendo cosi il portoghese come il primo ed unico ad esserci riuscito.