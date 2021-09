Dall'Inghilterra: la Juve vuole vendere McKennie a gennaio

"La Juventus è furiosa con Weston McKennie dopo aver violato i protocolli Covid durante il ritiro della nazionale negli Stati Uniti e sono disposti a venderlo al Tottenham o all'Aston Villa per 25 milioni di sterline già a gennaio, visti i precedenti". Questo il titolo del tabloid inglese Daily Mail di oggi, che ha evidenziato come Weston McKennie non sia all'altezza della Juventus, anzi, non abbia un carattere all'altezza della Juventus. Lo statunitense, infatti, si è mostrato immaturo e indisciplinato in molte occasioni da quanto è stato acquistato a titolo definitivo dai bianconeri.

Tutto è partito con il "festino" a casa di Dybala in cui lo statunitense aveva violato le norme anti-covid che erano in vigore in quel periodo. Norme anti-covid che il centrocampista ha violato anche ieri sera nel ritiro della nazionale degli Stati Uniti. Non è chiaro cosa il bianconero abbia fatto, ma si è scusato sul proprio profilo Instagram con questo messaggio: "Sfortunatamente sono stato sospeso per la partita di questa notte (ieri, ndr) a causa di una violazione del protocollo Covid della squadra. Chiedo scusa per le mie azioni, spero di tornare presto in gruppo".

Anche i suoi compagni di nazionale sono rimasti delusi dal suo comportamento come Tyler Adams del Lipsia: "Ovviamente non è una situazione ideale perché è un giocatore così importante, un personaggio importante per questa squadra. E' importante per ciò che fa in campo e fuori, per come unisce la squadra. Quindi sì, è un po' deludente". E Pulisic del Chelsea ha affermato: "Abbiamo cercato di non lasciare che l'intera situazione ci colpisse troppo. Ovviamente si tratta solo di mettere tutto da parte e concentrarsi sul compito da svolgere, davvero. E ovviamente, ci è mancato oggi, dobbiamo solo andare avanti e cercare di vincere le partite". Ora la Juventus vorrebbe dunque cercare di piazzarlo prima possibile in qualche altro club già dal mercato di gennaio. La Vecchia Signora ha dato a McKennie varie possibilità e molte occasioni per riprendersi e lo statunitense le ha sfruttate (e sprecate) male.