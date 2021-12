Dall’Inghilterra: Kessie fa un assist alla Juve per Pogba

Il centrocampista francese potrebbe raggiungere Torino. Kessie fa un assist alla Juve in questo senso.

redazionejuvenews

L'ultimo turno del girone di andata si è concluso nel migliore dei modi per la Juve che, è riuscita a battere il Cgaliari di Mazzarri e soprattutto, a ridurre il distacco che la separa dal quarto posto, occupato ora dall'Atalanta. Ma quello che potrebbe accadere alla ripresa del campionato, rischia di mischiare interamente le carte in tavola per quella che è la lotta alla zona Champions. La Juve di Max Allegri dovrà infatti ospitare il Napoli di Spalletti che, si presenterà completamente decimato a causa delle assenze di Osimhen, Koulibaly e Anguissa, tutti impegnati per la Coppa d'Africa.

I bianconeri invece, dal canto loro vorranno a tutti i costi portare a casa i 3 punti per ridurre a sole due lunghezze il distacco dal quarto posto. Per farlo però, bisognerà capire prima chi saranno i giocatori recuperabili per l'allenatore livornese, dopodichè si potrà iniziare a lavorare esclusivamente per il big match contro i partenopei.

Nel frattempo però, la dirigenza della Continassa continua a monitorare le varie piste di mercato e al momento i reparti che richiedono maggiori ritocchi sono senza ombra di dubbio l'attacco e il centrocampo. Mentre per il primo si sta ancora scegliendo su quale obiettivo puntare, per quanto riguarda la mediana invece non smebrano esserci grossi dubbi. Uno dei nomi piu caldi è quello del centrocampista francese Paul Pogba che, andrà in scadenza di contratto a giugno prossimo e che gia da gennaio potrebbe accordarsi a zero con qualsiasi club. In virtù di questo, stando a quanto riportato dal portale britannico Manchester Evening, i Red Devils starebbero pensando ad ingaggiare il centrocampista del Milan Frank Kessie, per cercare di sopperire alla partenza del Campione del Mondo in carica. Si attendono ulteriori sviluppi sulla trattativa nelle prossime settimane ma la sensazione è che si potrebbe assistere al ritorno del Polpo sotto la Mole.