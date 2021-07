Dall'Inghilterra: il Liverpool offre 100 milioni per Chiesa

redazionejuvenews

Secondo molti quotidiani inglesi, il Liverpool starebbe spingendo forte per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus ha fatto innamorare mezza Europa agli Europei appena disputati e tutti i grandi club si sono accorti di che pasta è fatto l'ex Fiorentina. Molte squadre farebbero follie per lui, come i Reds. Il club inglese avrebbe infatti offerto alla Vecchia Signora circa 100 milioni di euro, una cifra considerevole che però i bianconeri avrebbero gentilmente rispedito al mittente. I motivi? Sicuramente la Juventus considera Federico Chiesa un giocatore assolutamente incedibile e per ora non avrebbe nessuna intenzione di sedersi sul tavolo a trattare.

I bianconeri, infatti, devono ancora finire di pagare il cartellino di Federico Chiesa. La formula del trasferimento, al momento del suo acquisto dalla Fiorentina, era quella del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi specifici (come quelli di giocare almeno il 60% delle partite, effettuare 10 assist e 10 gol in campionato in due anni e con la Juve raggiungere almeno il quarto posto in classifica). Tutti obiettivi che Chiesa ha raggiunto e dunque il primo luglio scorso è scattato l'obbligo di riscatto. La Vecchia Signora però, deve ancora finire di pagare l'ex giocatore viola. Nei prossimi due anni sono previste altre due rate da 20 milioni l'una più altri 10 milioni di bonus che l'azzurro potrebbe raggiungere, per una cifra totale di circa 60 milioni di euro.

Intanto Chiesa si sta rilassando in vacanza dopo un europeo da protagonista assoluto e scalpita per tornare a Torino per potersi tornare ad allenare sotto la nuova gestione di Massimiliano Allegri, allenatore che Chiesa per ora ha vissuto in bianconero solamente da avversario. Ovviamente, il tecnico livornese, ha un posto da titolare fisso per lui in squadra come esterno sinistro o destro nel suo 4-2-3-1.