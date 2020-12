Dall’Inghilterra arrivano conferme: la Juve segue un top player

TORINO – Manca pochissimo all’inizio di un nuovo anno: oggi finisce il 2020 e spalanca alle porte al 2021, con tutti i suoi propositi e le sue speranze. Uno di queste è che questo possa essere un punto di svolta nella stagione della Juventus, affinché possa tornare ad essere la squadra da battere in tutte le competizioni. Fino ad ora, infatti, l’andamento dei bianconeri è stato molto altalenante e la gestione di Andrea Pirlo non ha ancora convinto a pieno. Per questo, sarà fondamentale la prima partita del nuovo anno, che si giocherà il 3 gennaio in casa contro l’Udinese, ma anche la finestra invernale di calciomercato, che aprirà i battenti il giorno successivo.

La dirigenza juventina, per questo, è già al lavoro da diverse settimane per preparare la strategia da seguire nel mese di gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa con alcuni colpi mirati e, in certi casi, ragionando anche in prospettiva: sembra ormai cosa fatta l’acquisto del giovane Nicolò Rovella dal Genoa, dove rimarrà in prestito. Tuttavia, non è l’unico affare per il centrocampo che la Juve vuole portare a termine. Infatti, dall’Inghilterra arrivano sempre più conferme dell’interesse dei bianconeri per un top player.

Ovviamente stiamo parlando di Paul Pogba, che ormai da parecchie settimane è stato accostato alla Vecchia Signora, con cui ha già giocato dal 2012 al 2016. A riportare la notizia è il Daily Mirror, secondo cui la Juventus sarebbe ancora sulle tracce del centrocampista francese, nella speranza di riportarlo a Torino. Il giocatore sembrerebbe d’accordo con il trasferimento, specialmente a causa dei rapporti ormai ai ferri corti con il Manchester United. Per questo motivo, la società sta studiando la strategia per mettere a segno questo grande colpo: stando sempre al tabloid britannico, però, sarà molto difficile che l’affare avvenga a gennaio.