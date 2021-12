Dall’Inghilterra: Agnelli incontra Wanda Nara per trattare Icardi

Dall'Inghilterra emergono nuovi e importanti retroscena di mercato che riaccendono la trattativa Juve-Icardi

La Juve non riesce ad uscire dal tunnel e la via della luce sembra essere sempre piu lontana di giornata in giornata, soprattutto dopo l'ennesimo passo falso della stagione maturato nella sfida di ieri contro il Venezia, dove i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 Questo, ha portato ad incrementare il distacco tra la Vecchia Signora e l'Atalanta di Giampiero Gasperini, ora occupante del quarto ed ultimo posto valido per accedere alla prossima Champions League che, dista 9 punti. Tantissimi, se si pensa che i pochi punti che lasceranno per strada le prime 4 da qui al termine, saranno ridotti al lumicino.

Proprio per questo, servirà trovare delle soluzioni nella finestra di mercato invernale e cercare di rinforzare quanto piu possibile una squadra che ha bisogno di essere puntellata in vari reparti. Quello che necessita di maggiori ritocchi è sicuramente l'attacco, con i due Dybala e Chiesa out per le prossime partite e con i soli Morata e Kean come uniche punte di riferimento. Il sogno di tutti i tifosi juventini resta sempre l'attaccante della Fiorentina Duasn Vlahovic, ma in queste ore starebbe tornando fortemente in discussione un nome gia noto da tempo alla dirigenza della Continassa.