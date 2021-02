Dalla Turchia: 50 milioni del Liverpool per Demiral, la Juve dice no

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul campo, con la giornata di oggi che segna la vigilia della partita in programma domani a San Siro contro l’Inter, valida per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri arrivano alla partita dopo la bella vittoria di Marassi contro la Sampdoria, e vorranno vendicare la sconfitta subita meno di un mese fa proprio in casa dei nerazzurri in campionato.

Mentre i bianconeri lavorano sul campo, chi è oggi impegnato nell’ultimo giorno della sessione invernale del calciomercato è il Chief Officer bianconero Fabio Paratici: il dirigente di Madama non ha trovato quell’occasione di cui i bianconeri hanno parlato durante tutto il mercato, e sono destinati a rimanere con la stessa rosa di inizio anno, che fortunatamente sta recuperando tutti gli infortunati, con il solo Paulo Dybala ancora fuori.

Paratici sta però in queste ore lavorando in uscita, con Daniele Rugani verso il Bologna, e Mandragora verso il Torino. Il dirigente bianconero ha anche dovuto declinare una proposta di mercato arrivata in queste ore, con il Liverpool che puntava forte Merih Demiral. Stando a quanto riporta il portale turco Fanatik infatti, i Reds avrebbero offerto per il difensore 50 milioni di sterline, pari a 57 milioni di euro, pur di strapparlo ai bianconeri e portarlo in Inghilterra. Per i Reds infatti Demiral è il giusto sostituto per rimpiazzare Virgil Van Dijk, che dovrà stare fermo per oltre 7 mesi. Paratici ha risposto con un no secco, in quanto il giocatore rappresenta un importante punto di riferimento per la squadra per il futuro, ma anche per le prossime partite, con Demiral che, dopo i problemi fisici, è rientrato stabilmente nelle rotazioni di Andrea Pirlo, che insieme a De Ligt poi vede come il difensore del futuro per la Vecchia Signora.

