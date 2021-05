Dalla Spagna: Zidane ha deciso, addio al Real a fine stagione

A riportare la notizia è il quotidiano Sport

Mentre la Juventus si interroga sul futuro della sua panchina, un allenatore in più si aggiunge alla lista dei possibili tecnici bianconeri. Stando a quanto riporta in Spagna il quotidiano Sport, molto vicino agli ambienti madrileni, il tecnico delle Merengues Zinedine Zidane avrebbe deciso di lasciare la guida della squadra al termine della stagione. Il quotidiano fissa anche la data dell'annuncio, che coinciderebbe con l'ultima giornata della Liga. Zidane, riporta il giornale, sarebbe arrivato a questa decisione per il grande impegno emotivo vissuto in questa stagione, che lo avrebbe portato a meditare l'addio già da molti mesi.

Del suo passato ha parlato anche Alvaro Morata, durante il "Junior Reporter" organizzato dalla Juventus:"Quando ero qui non vedevo l'ora di giocare davanti a tutti i tifosi e purtroppo non ho potuto realizzare di nuovo questo momento. Spero che torneremo tutti ad avere una vita normale tutti insieme. Questo mi manca, vorrei vedere lo stadio com'è di solito. Gli allenamenti sono sempre gli stessi. Quello che è cambiato è la nostra vita, alla fine noi come tutti dobbiamo fare attenzione ed essere responsabili. Dobbiamo andare poco in giro, per me è dura non potermi fermare a firmare autografi o foto. E' complicato, ma come sapete è un periodo difficile per tutto il mondo. Il centravanti deve fare gol, giocare per i compagni. E' una figura che nel gioco ti porta a fare tanti gol, ma in altre partite bisognerà aiutare gli altri a segnare. Se sei pericoloso i difensori saranno attaccati a te e poi fare assist ai compagni è una bellissima emozione".