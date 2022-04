Dalla Spagna: Zaniolo si avvicina alla Juve

Il calciatore della Roma è oggetto di molte voci di mercato che lo vogliono vicino alla Juventus nella prossima stagione, e arrivano conferme anche da fuori

redazionejuvenews

La Juventus sta preparando l'ultima parte della stagione, con i bianconeri attesi dalla finale di di Coppa Italia contro l'Inter e dalle ultime quattro giornate del campionato italiano di Serie A. Con la qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe diventare matematica domenica, le ultime partite serviranno ad Allegri per avere indicazioni per il prossimo anno, con il mercato che poi lo aiuterà a migliorare la rosa a disposizione per la prossima stagione: molti sono i nomi che i bianconeri stanno seguendo, uno su tutti quello di Nicolò Zaniolo, identificato da tempo come il sostituto di Paulo Dybala.

Il calciatore della Roma è stato protagonista assoluto ieri nei quarti di ritorno di Conference League, nella quale ha segnato la sua prima tripletta tra i professionisti in carriera. Al termine della partita il calciatore ha parlato della sfida e suo futuro: "Abbiamo fatto la partita che ci ha chiesto il mister, siamo stati perfetti sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Ci godiamo questa vittoria e voliamo in semifinale. Un traguardo importante, ma non vogliamo fermarci qua. Questa è una giornata perfetta, ma devo restare equilibrato. Però non so se il prossimo anno sarò qui".

Parole che fanno tremare i tifosi della Roma, che vedevano in Zaniolo un possibile erede di quello che è stato il lascito di Totti e De Rossi, ma che invece potrebbero vedere partire il loro idolo: le voci che girano intorno al suo passaggio alla Juventus in estate sono sempre più insistenti, con anche i media spagnoli che parlano di come il giocatore abbia già un accordo di massima con il club torinese, che deve solo sedersi con la Roma per parlare del prezzo del cartellino e dei modi di pagamento per il giocatore, che però sembra destinato a lasciare la Capitale per migrare in bianconero.