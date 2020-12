Dalla Spagna sicuri: Juve vicinissima ad un difensore

TORINO – Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura della finestra invernale di calciomercato e la Juventus è al lavoro già da settimane per essere, ancora una volta, protagonista assoluta. Infatti, la società ha individuato diversi profili interessanti e sembra intenzionata a piazzare alcuni colpi importanti. L’obiettivo è quello di rinforzare la squadra e trovare dei rimpiazzi di qualità che possano dare il cambio ai giocatori più impiegati: questo perché, nelle ultime sfide, gli uomini di Andrea Pirlo, colpiti dagli infortuni e da alte assenze, sono apparsi molto affaticati e hanno pagato la stanchezza specialmente contro la Fiorentina, con cui hanno perso per 3-0.

Per questo, il club avrebbe già messo nel mirino diversi giocatori e avrebbe addirittura avviato alcune operazioni. Dalla Spagna, poi, sono sicuri: la Juventus sarebbe vicinissima all’acquisto di un difensore. Stiamo parlando di una vecchia conoscenza della nostra Serie A, ossia Antonio Rudiger. A riportare la notizia è il sito todofichajes.com, secondo cui i bianconeri avrebbero quasi portato a termine l’operazione per far tornare il calciatore in Italia, dove è stato per due stagioni dal 2015 al 2017.

Nel nostro paese, Rudiger ha vestito la maglia della Roma, con cui ha collezionato 72 presenze e 2 reti, per poi trasferirsi in Inghilterra, dove si trova tutt’ora. In Premier League sta giocando con il Chelsea, con cui fino ad ora è sceso in campo 121 volte, trovando la rete in 6 occasioni. Tuttavia, con l’approdo sulla panchina dei Blues di Frank Lampard, il tedesco classe 1993 ha cominciato ad avere sempre meno spazio, venendo spesso relegato in panchina. Per questo motivo, avrebbe espresso la volontà di cambiare squadra e la Vecchia Signora sembra aver trovato l’accordo per acquistarlo in prestito fino alla fine della stagione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<