Dalla Spagna: Ronaldo vuole lasciare la Juve. Real o PSG le destinazioni

La stampa spagnola è sicura della volontà del portoghese

La Juventus deve sbloccare alcune questioni, come l'arrivo di Locatelli, ma dalla Spagna parlano anche di un'altra problematica in casa bianconera, che però non sembra trovare riscontri. Stando a quanto riporta il sito del giornale spagnolo As, Cristiano Ronaldo avrebbe in mente da sei mesi di lasciare la Juventus, e la sua idea non sarebbe cambiata nonostante il ritorno a Torino. Il suo futuro, continua il giornale, dipende da quello di Kylian Mbappé: se il francese lascerà il Psg per il Real Madrid, per il portoghese si aprirebbero le porte della Ligue 1, altrimenti un ritorno a Madrid sarebbe in cima ai desideri di Ronaldo. A favorire il passaggio di CR7 al Real ci sarebbe anche l'ottimo rapporto con il neo allenatore Carlo Ancelotti, appena tornato sulla panchina della formazione spagnola.