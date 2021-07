Dalla Spagna: “Pjanic rivuole la Juve, ha un piede e mezzo fuori da Barcellona”

Il calciatore bosniaco sempre più lontano da Barcellona

La Juventus sta infatti cercando innesti a centrocampo, per migliorare quel reparto che da qualche stagione sembra quello più in sofferenza di tutti. L'obiettivo principale dei bianconeri è Manuel Locatelli, che potrebbe arrivare lunedì a Torino insieme agli altri quattro Nazionali bianconeri: la Juventus e il Sassuolo hanno trovato un accordo quasi totale, con solo alcuni dettagli che sono rimasti da limare prima dell'ufficialità dell'affare. Locatelli sarà quindi il primo rinforzo per Allegri, ma non è detto che propio dalla Catalogna non arrivi un altro centrocampista.