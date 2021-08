Dalla Spagna: Pjanic ha deciso, vuole solo la Juve

Il bosniaco spinge per il ritorno in bianconero

La Juventus ha iniziato l'ultima parte della preparazione alla Continassa, con i bianconeri che sono attesi dagli ultimi due test prima dell'inizio del campionato: domenica la formazione di Massimiliano Allegri sarà a Barcellona, insieme a quella femminile, per giocare il Trofeo Gamper. Per l'occasione sia la compagine maschile che quella femminile delle due squadre si sfideranno, in un doppio match che rappresenta una prima volta per il Trofeo. Dopo il ritorno dalla Catalogna, i bianconeri continueranno la preparazione alla Continassa, che li porterà a sfidare nell'ultima amichevole pre campionato l'Atalanta, in un'Allianz Stadium che verrà riaperto al 50% della sua capienza.

I bianconeri sono quindi proiettati verso l'inizio della stagione, anche se a Torino manca ancora qualche pezzo per rendere la squadra bianconera completa. Con l'addio di Demiral dovrebbe arrivare un altro difensore nei prossimi giorni, che potrebbe essere Nikola Milenkovic, oltre al centrocampista che Allegri aspetta da inizio mercato: la situazione riguardante Locatelli è in fase di stallo, ma le parti sono convinte di arrivare alla conclusione dell'affare entro la settimana. Oltre al calciatore del Sassuolo, un altro centrocampista potrebbe tornare a vestire il bianconero, anche se il suo futuro a Torino è legato a quello di un altro giocatore, che da sotto la Mole dovrebbe andare via.

Il gallese Aaron Ramsey è infatti sempre nella lista dei partenti, con la Juventus che sta avendo qualche difficoltà a piazzarlo. Una volta che sarà ufficiale la cessione del giocatore, la Juventus chiuderà per il ritorno di Miralem Pjanic, con il centrocampista che, stando a quanto riporta El Mundo Deportivo, dopo un solo anno è in uscita da Barcellona e vuole a tutti i costi tornare a Torino. Pjanic è pronto anche a ridursi lo stipendio per tornare alla corte di Allegri ed ha rifiutato tutte le altre destinazioni. Il calciatore dovrebbe liberarsi a zero dal Barcellona, con i bianconeri che ritroverebbero un giocatore dal grande talento senza aprire il portafoglio.