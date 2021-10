Dalla Spagna: Pirlo il preferito di Laporta per la panchina del Barcellona

Sempre più insistenti le voci che vogliono l'ex tecnico della Juventus vicino alla squadra blaugrana

In Spagna infatti sono sempre più insistenti le voci che accostano l'ex allenatore della Juventus al Barcellona: dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, i blaugrana si ritrovano a zero punti e all'ultimo posto del girone, e il destino del tecnico Ronald Koeman sembra ormai segnato. Lo spogliatoio non segue più il tecnico, e la dirigenza ha deciso di cambiare prima che la stagione sia troppo inoltrata. In catalogna è quindi iniziata la corsa al sostituto, con molti nomi che sono usciti in questi giorni: da Antonio Conte a Marcelo Gallardo, passando per il ritorno di Xavi, che però Laporta vorrebbe passasse dalla Cantera,. e quello di Roberto Martinez.