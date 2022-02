Dalla Spagna: Morata resta alla Juve ma al termine della stagione..

L'attaccante della Juventus è rimasto in bianconero nonostante la corte di molte squadre, che però non sono riuscite ad accordarsi con il club bianconero per la cessione del giocatore

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso il mercato da assoluta protagonista, con i bianconeri che negli ultimi giorni hanno sconvolto la sessione invernale: sono infatti stati perfezionati in pochi giorni gli acquisti dell'attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo a 7 milioni di euro più bonus, con la Juventus che pagherà alla Fiorentina 70 milioni di euro più 5 di bonus in 5 anni per l'acquisto più caro della storia del calciomercato di gennaio in Italia. Oltre al serbo, la Vecchia Signora si è assicurata anche le prestazioni di Denis Zakaria, centrocampista ex Borussia Monchengladbach, arrivato a Torino per 7 milioni di euro, che oggi alle 14 ha parlato nella sua conferenza di presentazione. Oltre a loro, la dirigenza ha completato anche l'acquisto del difensore Federico Gatti, che rimarrà al Frosinone in prestito fino a fine stagione.

In uscita la Juventus è riuscita invece a piazzare due giocatori non indispensabili per il progetto di Massimiliano Allegri: Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur sono stati infatti ceduti al Tottenham di Paratici e Conte, dove finiranno la stagione. Oltre a loro, la Juventus è riuscita in questo ultimo giorno, a piazzare anche Aaron Ramsey, che si è accordato con i Glasgow Rangers.

Chi invece è stato sul mercato per quasi tutta la sessione ma che è rimasto con la casacca bianconera è l'attaccante spagnolo Alvaro Morata: dopo le molte e insistenti voci dalla Spagna, che durante il mercato lo avevano accostato al Barcellona e all'AtleticoMadrid, la Juventus ha deciso di tenere il giocatore a Torino e finire l'anno con lui. Al termine della stagione scadrà il prestito e Morata tornerà all'Atletico Madrid, e a quel punto sarà premura della dirigenza biancorossa trovargli una sistemazione: Simeone infatti non lo vorrebbe tenere a Madrid, e il giocatore verrà messo in vendita per recuperare almeno una parte dell'investimento fatto su di lui.