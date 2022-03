Dalla Spagna: la Juve cerca lo sconto per riscattare Morata

Continua a tenere banco il futuro dell'attaccante della Juventus e della nazionale spagnola che a fine anno tornerà all'Atletico Madrid per la fine del prestito

"Il mister e la società mi hanno detto che hanno tanta fiducia in me e questo è molto importante per me. Anche i tifosi... avevo bisogno anche di questo e sono molto contento. Alla fine penso che qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi situazione della vita ha bisogno di sentirsi voluto e sentirsi importante. Ed è come mi sento adesso". Queste erano state la parole di Alvaro Morata alla fine della sessione invernale di mercato, che dopo averlo visto come certo partente da Torino, gli ha invece regalato una nuova vita in bianconero, grazie anche all'arrivo del serbo Dusan Vlahovic, con lo spagnolo che può ora ricoprire il ruolo, a lui più congeniale, della seconda punta.