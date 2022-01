Dalla Spagna: la Juventus punta Rudiger

I media spagnoli sono sicuri dell'interesse della Juventus per il difensore ex Roma attualmente al Chelsea, con i bianconeri che sarebbero pronti ad una grande offerta

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Milan nel posticipo della quarta giornata del campionato italiano di Serie A. Nella cornice di San Siro, con una capienza limita a 5000 spettatori e senza tifosi nel settore ospiti, i bianconeri cercheranno il nono risultato utile consecutivo, e soprattutto punti per accorciare sulle prime posizioni della classifica, con l'Atalanta quasi raggiunta e il Napoli e il Milan poco pini alto. La partita sarà l'ultima di un mese che è stato molto impegnativo per la Juventus, con le partite contro Napoli, Roma, e Udinese in campionato, oltre alla finale di Supercoppa Italiana persa contro l'Inter dopo 120 minuti, e alla partita di Coppa Italia disputata in settimana contro la Sampdoria e vinta per 4-1.

Oltre a quelle sul campo, la Juventus è impegnata anche nelle partite del mercato, e a dieci giorni dalla fine della sessione invernale continuano ad accostare nomi alla Vecchia Signora, che sarebbero di certo interesse per la società bianconera. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, la Juventus sarebbe interessata al difensore del Chelsea Rudiger, che sta per rompere con il club londinese. Il 28enne difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe disposto a rinnovare a patto di guadagnare in quattro anni 55 milioni di euro fra ingaggio e bonus.

Oltre a quello della Juventus, sarebbe forte anche l'intesse di altri club: Manchester United, Psg e Bayern Monaco, con i bianconeri che proveranno ad offrire al giocatore un contratto per sopperire ad un'eventuale partenza di Matthijs DeLigt, che sempre il quotidiano spagnolo definisce in orbita del BayernMonaco, con i tedeschi pronti ad un'offerta per provare a portare il difensore olandese in Germania. Di questo si parlerà in estate, con Mino Raiola che potrebbe rivestire un ruolo chiave nella trattativa per il futuro del difensore.